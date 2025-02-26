الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 26/2/2025، ما بين الساعة 9.20 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي القليعة - مرجعيون ومعركة - صور".كما صدر بيان ثان جاء فيه:"بتاريخ 26/2/2025، ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليلة - صور".