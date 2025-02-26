نشرت قناة "المنار" صورة لورقةٍ قالت إنها تحمل خطاباً كتبه الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد هاشم صفي الدين بعد انتخابه أميناً عاماً للحزب إثر استشهاد الأمين العام السابق الشهيد السيد حسن نصرالله.

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وأظهرت الصورة النص الذي خطّه صفي الدين باليد قبيل استشهاده مطلع شهر تشرين الأول الماضي، وجاء فيه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً".

وأضاف: "أتوجه بكلمتي هذه إلى عوائل الشهداء والجرحى والمصابين جراء هذا العدوان الإسرائيلي على بلدنا، بأسمى آيات العزاء والتضامن، وإظهار المشاعر الصادقة تجاه ما عانوه، وأسأل الله لهم الصبر والاحتساب، وأسال الله أن يوفيهم أجر الصابرين المحتسبين".

وأكمل: "أتحدث اليوم إليكم أيها الأعزاء في بلدنا العزيز لبنان، وفي كل البلدان العربية والإسلامية، وإلى كل حر وشريف في هذا العالم، وإلى كل من يأبى الظلم ويتصدى بوجه الظالمين والطغاة والمستكبرين. مما لا شك فيه أن الحزن والألم هما اللذان يسيطران على قلوبنا جراء ما جرى ويجري من انتهاكات، واستباحة وقتل ومجازر، مما يحدث أمام أعين العالم بأسره، بدعم وغطاء أميركي، وصمت دولي يصل إلى حد التشجيع والتحريض على استمرار هذه المآسي المتواصلة منذ ما يقرب العام، بين آلام غزة وصمود الشعب الفلسطيني وصولا إلى لبنان، الذي يتعرض لهذه المآسي البشعة والمأسوية".

وتابع: "إن حزننا عميق وكبير ولا يوصف على فقدنا لقائدنا وسيدنا وملهمنا أميننا العام سماحة السيد حسن نصرالله (رضوان الله عليه) الذي قاد هذه المسيرة المباركة المنتصرة والتي حققت انتصارات غير مسبوقة".