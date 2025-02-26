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لبنان

وزارة الإعلام دعت الراغبين في التقدم الى مركز عضو مجلس إدارة تلفزيون لبنان تزويدها بسيرتهم الذاتية

Lebanon 24
26-02-2025 | 03:15
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دعت وزارة الاعلام من يرغب في التقدم الى مركز رئيس مجلس إدارة -مدير عام، أو مركز عضو  لمجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان (ستة أعضاء)، إرسال سيرته الذاتية قبل تاريخ  15/ 3 / 2025 على العنوان الالكتروني التالي : info@ministryinfo.gov.lb وعلى العنوان البريدي التالي: وزارة الاعلام الصنائع - شارع مصرف لبنان.
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