برسم وزير الداخلية

لوحظَ أنَّه لا تواجد لأي شرطيّ على إشارة السير التي تربطُ برج حمود بطريق النهر وفرن الشباك والأوتوستراد الساحلي قرب الفورم دو بيروت، ما يتسبب بازدحام خانق للسير وبتداخل للسيارات بين بعضها البعض وبحوادث مرورية، وذلك منذ 3 أيام.

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