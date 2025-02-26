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لبنان

برسم وزير الداخلية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-02-2025 | 03:52
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لوحظَ أنَّه لا تواجد لأي شرطيّ على إشارة السير التي تربطُ برج حمود بطريق النهر وفرن الشباك والأوتوستراد الساحلي قرب الفورم دو بيروت، ما يتسبب بازدحام خانق للسير وبتداخل للسيارات بين بعضها البعض وبحوادث مرورية، وذلك منذ 3 أيام.
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وفي الوقت ذاته، فقد لوحظ أن عناصر من شرطة السير يقومون بتسطير محاضر ضبط لعدد من السيارات المركونة على جانب الطريق في وسط بيروت.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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