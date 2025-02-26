حزب الله: حملة كشفية للتشجير في القرى الحدودية

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أفاد "حزب الله" في بيان، بأنه "في سياق رفع آثار العدوان الصهيوني، وتعزيزاً للغطاء الأخضر الذي قضى العدو على أجزاء واسعة منه جنوباً، وفي إطار الحملة الكشفية التطوعية التي أطلقتها مفوضية جبل عامل الأولى في كشافة الإمام المهدي، وبالتنسيق مع مؤسسة جهاد البناء، انطلقت حملة تشجير في القرى والبلدات في المنطقة الحدودية، وتتضمن الحملة زراعة الأشجار وتقديم العناية اللازمة لها لاستمرار نموها".