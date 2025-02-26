Advertisement

لبنان

حزب الله: حملة كشفية للتشجير في القرى الحدودية

Lebanon 24
26-02-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1325950-638761641472560355.png
Doc-P-1325950-638761641472560355.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد "حزب الله" في بيان، بأنه "في سياق رفع آثار العدوان الصهيوني، وتعزيزاً للغطاء الأخضر الذي قضى العدو على أجزاء واسعة منه جنوباً، وفي إطار الحملة الكشفية التطوعية التي أطلقتها مفوضية جبل عامل الأولى في كشافة الإمام المهدي، وبالتنسيق مع مؤسسة جهاد البناء، انطلقت حملة تشجير في القرى والبلدات في المنطقة الحدودية، وتتضمن الحملة زراعة الأشجار وتقديم العناية اللازمة لها لاستمرار نموها".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:06 | 2025-02-26
03:59 | 2025-02-26
04:00 | 2025-02-26
05:00 | 2025-02-26
04:58 | 2025-02-26
04:46 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24