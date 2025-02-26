لجنة موظفي مستشفى الحريري: لتصويب العمل وتنظيمه ومحاسبة الفاسدين

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عقدت لجنة موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي المنتخبة إجتماعها الاول، وحيّت في بيان الموظفين "على إنجاحهم للعملية الانتخابية التي جرت في جو من التنافس الأخوي والمهني وكذلك الشكر موصول لإدارة المستشفى ورئيس الاتحاد العمالي العام واللجنة المشرفة على جهودهم لتنظيم وإتمام العملية الانتخابية".وأملت اللجنة في بيانها، أن "تحمل الايام القادمة الخير والازدهار للمستشفى والاستقرار للموظف الذي إلى اليوم لم يحصل على كامل راتبه عن الشهر الماضي، مستبشرين بالعهد الجديد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة، مناشدين وزير الصحة لإعتبار المستشفى الحكومي أولوية وبالتحديد مستشفى الوطن مستشفى الشهيد الحريري الحكومي وان يُصار إلى تعيين مجلس إدارة جديد وملء الشواغر الإدارية عبر مجلس الخدمة للنهوض بهذا الصرح عبر خطة مشتركة بين الوزارة والإدارة وتأمين الدعم المطلوب لذلك وتفعيل الرقابة والمحاسبة".وبالحديث عن الرقابة ناشدت اللجنة وزير الصحة ورئاسة الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة بتكليف فريق للتدقيق المالي والإداري في مستشفى الشهيد الحريري الحكومي عن السنوات الماضية لتصويب العمل وتنظيمه ومحاسبة الفاسدين إذا وُجدوا".