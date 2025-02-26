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لبنان
ميشال عون قدم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين
Lebanon 24
26-02-2025
|
03:57
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قدم رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون واجب العزاء باستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية.
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