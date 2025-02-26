ميشال عون قدم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين

قدم رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون واجب العزاء باستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية.



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