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لبنان

وفاة صائب دياب مدير الأخبار السابق في "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:06
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توفي مدير الاخبار السابق في "تلفزيون لبنان" صائب دياب، وسيُصلى على جثمانه عصر اليوم الأربعاء 26 شباط في جامع الخاشقجي على ان يوارى الثرى في مقبرة الشهداء.

وتقبل التعازي يومي الخميس والجمعة في مسجد الخاشقجي قاعة البرغوت من الساعة الثانية عصرا حتى الخامسة مساء للرجال والنساء.
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موقع "لبنان 24" يتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي.





لبنان

تعازي ووفيات

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