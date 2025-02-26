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لبنان
مرقص بحث مع ممثلية المنظمة العالمية للفرنكوفونية في سبل التعاون
Lebanon 24
26-02-2025
|
04:38
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زار وزير الاعلام الدكتور بول مرقص، ممثلية المنظمة العالمية للفرنكوفونية في وسط بيروت، حيث تم البحث في استكمال سبل التعاون بين الوزارة وبين المنظمة وممثليتها في لبنان، على صعيد تعزيز الفرنكوفونية في الاعلام عموما والاعلام الرسمي خصوصا.
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