Advertisement

لبنان

مرقص بحث مع ممثلية المنظمة العالمية للفرنكوفونية في سبل التعاون

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:38
A-
A+
Doc-P-1326010-638761667986785405.png
Doc-P-1326010-638761667986785405.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وزير الاعلام الدكتور بول مرقص، ممثلية المنظمة العالمية للفرنكوفونية في وسط بيروت، حيث تم البحث في استكمال سبل التعاون بين الوزارة وبين المنظمة وممثليتها في لبنان، على صعيد تعزيز الفرنكوفونية في الاعلام عموما والاعلام الرسمي خصوصا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيراقداريان استقبلت ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية
lebanon 24
26/02/2025 15:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المكاري كرم ممثل رئيس الجمهورية لدى المنظمة العالمية الفرنكوفونية
lebanon 24
26/02/2025 15:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نتطلع لتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير خدمات الرعاية الصحية داخل غزة
lebanon 24
26/02/2025 15:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: نأسف لإعلان الولايات المتحدة اعتزامها الانسحاب من المنظمة
lebanon 24
26/02/2025 15:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24

ممثلية

المنظمة

العالمية

للفرنكوفونية

التعاون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:06 | 2025-02-26
08:17 | 2025-02-26
08:13 | 2025-02-26
08:06 | 2025-02-26
08:03 | 2025-02-26
07:48 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24