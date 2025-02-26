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لبنان

قاسم التقى رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وبحث معهما في آخر المستجدات

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:37
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التقى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ‏قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي قبل مغادرتهم لبنان بحضور سفير ‏الجمهورية الإسلامية في بيروت مجتبى أماني، حيث جرى عرض لآخر المستجدات على ‏الساحات المحلية والإقليمية والدولية.‏
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