قاسم التقى رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وبحث معهما في آخر المستجدات

التقى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ‏قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي قبل مغادرتهم لبنان بحضور سفير ‏الجمهورية الإسلامية في بيروت مجتبى أماني، حيث جرى عرض لآخر المستجدات على ‏الساحات المحلية والإقليمية والدولية.‏

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