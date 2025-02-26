خلف: جاء البيان مكتفيا بسرد مجموعة من الوعود العامة

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قال النائب ملحم خلف في جلسة مناقشة البيان الوزاري: "توقعنا بيانا وزاريا يضع حدا للحقبة الماضية ويحمل خطة واضحة ونحن ندرك أن الحكومة لن تتشكل في غربة عن المساومات التي كانت تعتمد في السابق لكن البيان جاء مكتفيا بسرد مجموعة من الوعود العامة".أضاف:" سأعاود المطالبة بترميم الشرعية الوطنية بحيث تنتظم الحياة العامة وتمسك لبنان بسيادته على كامل أراضيه أمر محسوم ولا يحمل النقاش وهو واجب على الدولة ولا بد للبنان أن يتمسك بالشرعية الدولية".وسأل:"كيف لنا أن نأخذ العبر من الماضي ونحن لا نورث أولادنا الا الكراهية والعنف؟ وقال:" لا بد أن تكرس الحكومة يوم 13 نيسان كيوم للعيش معا وعلينا أن نذهب الى عمل وطني انقاذي لأجيالنا".وتحدث عن اتفاق وقف اطلاق النار وقال:" "لم نطلع على ترتيبات وقف إطلاق النار إلا من الإعلام ونطلب من الحكومة إيداعنا نسخة عنها".واقترح "اقامة برامج توأمة بين البلديات"، وقال:" نعيش اليوم تحولات كبرى تطال العالم ولا بد للبنان أن يكون له موقف منها والقضاء يعاني ما تعانيه سائر الادارات العامة ومعالجة أوضاع السجون لم تعد تحتمل المماطلة".