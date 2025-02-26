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لبنان

منيمنة: أمام الحكومة فرصة لإرساء واقع جديد

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:06
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قال النائب ابراهيم منيمنة "يجب استعادة ثقة الشعب بالدولة وثقة المجتمع الدولي بالدولة". 
 
وأضاف في كلمة له خلال جلسة مناقشة الثقة: "لا بأس من حوار وطني لتحصين أمننا الوطني باستراتيجية تفعل كافة أدواتنا السياسية والدبلوماسية وغيرها". 
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وتابع قائلاً: "يجب تفعيل قانون استقلالية القضاء الذي يجب إقراره والعودة إليه بسرعة، والبلد لا ينتظم إلا من خلال المحاسبة". 
 
وأكد منيمنة أنه "يجب وقف التعطيل الحاصل في ملف التشكيلات القضائية". 
 
وقال: "لإحقاق العدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت"، كما وحث الحكومة على إنصاف مئات الموقوفين من دون محاكمات. 
 
وأشار منيمنة إلى أن "أمام الحكومة فرصة لإرساء واقع جديد من خلال تعيينات قائمة على الكفاءة وحدها"، مضيفاً أن "عليها تطوير قانون الانتخابات الحالي تحت سقف النسبية واتفاق الطائف". 
 
وقال: "نتطلع إلى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري بعدما أصاب التأجيل المتكرر البلديات بمقتل فباتت مشلولة إدارياً بعدما شُلت مالياً". 
 
وأضاف أن "عملية إعادة الإعمار بعد الحرب يجب أن تكون مفتاحاً لتكريس دور الدولة". 
 
كما وطالب منيمنة باستعادة أموال المودعين ووضع القطاع المصرفي على سكة الانتظام. 
 
وقال: "أمنح الثقة للحكومة على أساس البيان الوزاري الذي يتضمن الإصلاح والإنقاذ ورفع الظلم والمحاسبة". 
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