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لبنان

وهاب: الفرج قريب

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:50
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "اكس": 
 
"الفرج قريب. لا تيأسوا".
 
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