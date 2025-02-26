الجيش فجّر صواريخ من مخلفات العدوّ في خراج بلدة المحمودية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فوج الهندسة في الجيش قام بتفجير صواريخ من مخلفات العدوّ الاسرائيلي في خراج بلدة المحمودية، تزامناً مع تحليق منخفض للطائرات الحربية الإسرائيليّة.

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