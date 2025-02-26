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لبنان

الجيش فجّر صواريخ من مخلفات العدوّ في خراج بلدة المحمودية

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فوج الهندسة في الجيش قام  بتفجير صواريخ من مخلفات العدوّ الاسرائيلي في خراج بلدة المحمودية، تزامناً مع تحليق منخفض للطائرات الحربية الإسرائيليّة.
 
 
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