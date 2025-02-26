Advertisement

لبنان

الدويهي: لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها

Lebanon 24
26-02-2025 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1326122-638761727404746418.jpg
Doc-P-1326122-638761727404746418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد النائب ميشال دويهي على أنّ "الدولة وحدها هي المخولة على الدفاع عن لبنان واللبنانيين".
 
 
ودعا الدويهي في جلسة مناقشة الثقة إلى "إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها".
Advertisement
 
 
وأضاف أنّ "وزارة المالية مسؤولة منذ العام 2014 مع مصرف لبنان عن الكارثة التي حلت باللبنانيين"، وقال إنّ "هذه الوزارة تقاعست عن حماية المواطنين".
 
 
وطالب الدويهي "الحكومة فوراً باستكمال التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي واطلاق تدقيق مماثل في وزارة المالية ليتوسع ذلك في بقية الإدارات والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة لاسيما كهرباء لبنان".
 
 
وتابع: "لا يُمكن للحكومة بأي شكل من الأشكال القفز فوق استحقاق التدقيق الجنائي المصيري".
 
 
كما دعا الدويهي إلى "الاسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-02-26
11:00 | 2025-02-26
10:54 | 2025-02-26
10:41 | 2025-02-26
10:32 | 2025-02-26
10:30 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24