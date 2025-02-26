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لبنان

سعد: سأمنح الحكومة الثقة على غير عادتي آملاً أن تكون ثقة مستحقة

Lebanon 24
26-02-2025 | 06:29
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اعتبر النائب أسامة سعد أنه "ليس من السهل أن يصدق اللبنانيون وجود عهد وحكومة قادران على انتزاع دور الدولة من قبضة مُحكمة".
 
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أضاف: "منح الثقة للحكومة يجب ألا يحول دون حيوية شعبية لازمة تصوب وتنتقد وتحاسب الحكومة إن قصّرت وتحاسب أيضاً مجلساً نيابياً إن تقاعس أو تغافل عن دوره في المحاسبة والمراقبة".
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وقال: "تفقد أي سلطة مشروعيتها عندما تتخلى عن وظائفها في توفير موجبات الأمن الوطني والإجتماعي".
 
وتابع قائلاً: "العدوّ الإسرائيليّ يتوغل في أرضنا ويحلق في أجوائنا ويُبحر في بحرنا ويقتل ويدمر متى ما شاء ونريد من الدولة أن تتصدى للعدوان والاحتلال وإن لم تفعل فالمقاومة الشعبية ستكتسب شرعيتها مُجدداً".
 
وأضاف: "أمننا الوطني يهدده عدو يعتدي ويقتل وتعبث به تموضعات طائفية ومذهبية تهدد السلم الأهلي".
 
وقال: "لبنان لا يتحصن إلا بسياسات وطنية عله يعبر بها أهوال المرحلة بسلام وأمان وشعب لبنان يحتاج إلى دولة تحميه وحكومة تصون كرامة الوطن ووحدته".
 
وأضاف: "سأمنح الحكومة الثقة على غير عادتي مع الحكومات السالفة آملاً أن تكون ثقة مستحقة وألا يكون لنا بشأنها كلام آخر".
 
 
 
 
 
 
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