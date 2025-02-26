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لبنان

القعقور: سنمنح الثقة للحكومة شرط أن تكون الأفعال أكثر جرأة من البيان الوزاري

Lebanon 24
26-02-2025 | 06:52
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قالت النائبة حليمة القعقور إنّ "السيادة لا يجب أن تكون مجرد شعار، ويجب تحويلها إلى واقع، والشرط الأول لذلك هو تعزيز الجيش، والثاني هو اعتبار الجنوب والبقاع جزء لا يتجزأ من لبنان، والثالث هو اعتبار التدخل بشؤوننا الداخلية مُدان".
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وأضافت القعقور في جلسة مناقشة الثقة: "يجب أن نرفع العلم اللبناني ضد العدو الإسرائيلي لمقاومته ونحن ضد الفيدرالية ومع اللامركزية الموسعة".
 
 
وأكّدت أنّ "العمالة ليست وجهة نظر وهي جُرم ولا تطبيع مع العدوّ الإسرائيليّ ".
 
 
ورأت القعقور أنّ "أزمة المودعين تحتاج إلى كشف حقائق ومساءلة".
 
 
وقال: "نُريد نظاماً مصرفياً قوياً ولاستكمال التدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي والإدارات العامة".
 
 
وتابعت القعقور: "سنمنح الثقة للحكومة شرط أن تكون الأفعال أكثر جرأة من البيان الوزاري، وسأدعم كل إجراء يبني دولة حديثة".
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