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لبنان

وزير خارجية سلطنة عمان للرئيس عون: مستقبل لبنان سيكون أفضل بعد انتخابكم

Lebanon 24
26-02-2025 | 07:10
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 قال رئيس الجمهورية خلال لقائه وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي، الذي سلمه دعوة لزيارتها: "نأمل أن تُسفر القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل عن موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة".
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بدوره قال وزير خارجية سلطنة عمان للرئيس عون:  "نحن متفائلون بأن مستقبل لبنان سيكون أفضل بعد انتخابكم، ونتطلع إلى تعزيز التعاون وتفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين".
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