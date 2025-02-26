وزير خارجية سلطنة عمان للرئيس عون: مستقبل لبنان سيكون أفضل بعد انتخابكم

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قال رئيس الجمهورية خلال لقائه وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي، الذي سلمه دعوة لزيارتها: "نأمل أن تُسفر القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل عن موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة".بدوره قال وزير خارجية سلطنة عمان للرئيس عون: "نحن متفائلون بأن مستقبل لبنان سيكون أفضل بعد انتخابكم، ونتطلع إلى تعزيز التعاون وتفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين".