وزير الماليّة يردّ على ميشال الدويهي: "بدنا نفرجي إنو غلطان"

علّق وزير المال ياسين جابر على عدم إعطاء النائب ميشال الدويهي الثقة له كوزير للمال وإعطائه الثقة للحكومة وقال للـ"ام تي في": "بدنا نفرجي إنو غلطان ماهيك؟"