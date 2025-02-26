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لبنان

وزير الماليّة يردّ على ميشال الدويهي: "بدنا نفرجي إنو غلطان"

Lebanon 24
26-02-2025 | 07:14
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علّق وزير المال ياسين جابر على عدم إعطاء النائب ميشال الدويهي الثقة له كوزير للمال وإعطائه الثقة للحكومة وقال للـ"ام تي في": "بدنا نفرجي إنو غلطان ماهيك؟"
 
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