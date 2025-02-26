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لبنان

طوق: مهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير

Lebanon 24
26-02-2025 | 07:23
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قال النائب وليام طوق "لا يمكننا أن نتحدث كل لغات العالم وألا نتكلم مع أحد في العالم، والحياد هو الحلّ".
 
 
وأضاف طوق في جلسة ماقشة الثقة: "مهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير والمهم أن نضع القطار على السكة".
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وتابع: "نعطي الثقة للحكومة".
 
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