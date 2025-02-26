طوق: مهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير

قال النائب وليام طوق "لا يمكننا أن نتحدث كل لغات العالم وألا نتكلم مع أحد في العالم، والحياد هو الحلّ".

وأضاف طوق في جلسة ماقشة الثقة: "مهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير والمهم أن نضع القطار على السكة".

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