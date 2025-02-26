الحوت: نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال

قال النائب عماد الحوت إنّ "نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال".

وأضاف في جلسة إعطاء الحكومة الثقة: "سأمتنع عن التصويت متمنيًا للحكومة النجاح".