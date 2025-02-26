في الجنوب.. إقفال 6 محال لبيع المواد الغذائية بالشمع الأحمر

تم اقفال ست محال (سوبر ماركت) لبيع المواد الغذائية في صيدا في مناطق العاقبية وعدلون والصرفند بالشمع الأحمر وتوقيف اصحابها وذلك لمخالفتها شروط تخزين المواد الغذائية وعدم مراعاتها شروط السلامة العامة، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان .

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