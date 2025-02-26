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لبنان

في الجنوب.. إقفال 6 محال لبيع المواد الغذائية بالشمع الأحمر

Lebanon 24
26-02-2025 | 08:06
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تم اقفال ست محال (سوبر ماركت) لبيع المواد الغذائية في صيدا في مناطق العاقبية وعدلون والصرفند بالشمع الأحمر وتوقيف اصحابها وذلك لمخالفتها شروط تخزين المواد الغذائية وعدم مراعاتها شروط السلامة العامة، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان .
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وجرى ذلك في اطار الحملة التي يقوم بها مفتشو وزارة الصحة جنوبا بمؤازرة فصيلة درك عدلون على المحال والسويرماركت في الجنوب للكشف عليها والتأكد من مدى مطابقتها لشروط السلامة العامة في تخزين المواد الاستهلاكية خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك حيث تمت مداهمة نحو خمسين مؤسسة واقفال ستة من بينها بالشمع الأحمر وتوجيه إخطارات لعدد منها بضرورة تحسين شروط السلامة العامة . 
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