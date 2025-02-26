طالوزيان: سأمنح الثقة للحكومة

Advertisement

صدر عن النائب جان طالوزيان البيان الآتي:أعلن أنني سأمنح الثقة للحكومة الأولى لعهد الرئيس العماد جوزاف عون، انطلاقاً من ثقتي الشخصية وثقة جميع اللبنانيين بفخامته منذ ما قبل انتخابه رئيساً، ولضرورة منح هذا العهد كل الإمكانات والدعم والوقت اللازم لتحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون من إنقاذ وإصلاح وسيادة وأمن واستقرار وتأمين النهوض المالي والاقتصادي الذي يحتاجه اللبنانيون.لذلك، وإفساحاً في المجال أمام كل الجولات الخارجية لفخامة الرئيس جوزاف عون، ولأننا نتطلع إلى أفضل تعاون إيجابي مع رئيس الجمهورية الذي لطالما انتظره اللبنانيون، أؤكد على منح الثقة الكاملة لأولى حكومات العهد ونتطلّع إلى أن تقوم هذه الحكومة بواجباتها بالتعاون مع رأس البلاد لنعيد لوطننا الألق الذي ينشده مواطنونا.