زرازير: البيان الوزاري يفترض أن يشكل خريطة لإنقاذ لبنان

حجبت النائبة سينتيا زرازير الثقة عن الحكومة، وقالت إنّ "البيان الوزاري يفترض أن يشكل خريطة لإنقاذ لبنان لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام وثيقة تفتقد النقاط الأساسيّة".