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لبنان

زرازير: البيان الوزاري يفترض أن يشكل خريطة لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
26-02-2025 | 08:17
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حجبت النائبة سينتيا زرازير الثقة عن الحكومة، وقالت إنّ "البيان الوزاري يفترض أن يشكل خريطة لإنقاذ لبنان لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام وثيقة تفتقد النقاط الأساسيّة".
 
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الحكومة

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