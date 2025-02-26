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لبنان

بالصور.. الجيش يوقف 89 شخصاً

Lebanon 24
26-02-2025 | 08:30
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات 89 شخصًا وفقًا لما يلي:
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•    توقيف 86 سوريًّا في منطقتَي دير عمار وشدرا – الشمال لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.
•    توقيف 3 مواطنين في بلدة مجدلون - بعلبك لارتكابهم جرائم الخطف والاتجار بالمخدرات وإطلاق النار، وضبط سلاح حربي وذخائر وأعتدة عسكرية، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.ع.) في منطقة الشويفات لاطلاق النار وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا، ودهمت منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالأسلحة في منطقة بريتال – بعلبك، وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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