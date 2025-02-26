قبل أيّام من حلول شهر رمضان... بحصلي: لدينا فائض بالمواد الغذائية

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أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بياناً اليوم طمأن فيه اللبنانيين وقبل أيام على بدء شهر رمضان المبارك، الى تَوَفُّر كل السلع الغذائية بكميات كبيرة تفيض عن حاجة إستهلاك اللبنانيين والزائرين خلال الشهر الفضيل.وأشار بحصلي الى أن المستوردين اللبنانيين قاموا بتنويع مصادر السلع الغذائية من دول منشأ عديدة، ما يتيح للمستهلك خيارات عديدة للصنف الواحد بما يتناسب مع ذوقه وإمكاناته.وأوضح بحصلي أن تنويع مصادر الغذاء من دول عدة مضبوط ضمن معايير محددة لا سيما الإلتزام بالمواصفات والمعايير التي تحددها القوانين اللبنانية.وبالنسبة للأسعار، أكد بحصلي أن اسعار المواد الغذائية في لبنان مستقرة مع هوامش تغيير بسيطة ربطاً بتقلبات أسعار بعض المواد الأولية الغذائية على المستوى العالمي.وختم بحصلي بيانه بأحر الأمنيات للبنانيين مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك.