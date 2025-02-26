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لبنان

في جنوب لبنان... فريق إعلاميّ يتعرّض لإطلاق نار

Lebanon 24
26-02-2025 | 08:51
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أطلقت قوات العدوّ الإسرائيليّ النار من موقع الجرداح عند أطراف الضهيرة باتجاه فريق قناة "الميادين" خلال تصويره الأشغال الإسرائيليّة.
 
 
كما قامت "درون" إسرائيليّة بإلقاء قنبلة صوتيّة على الفريق الإعلاميّ عينه.
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