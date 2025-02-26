رئيس "الروح القدس" وضع امكانات الجامعة بتصرف الرئيس عون لتطوير قطاع التربية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفدا من جامعة الروح القدس - الكسليك برئاسة رئيس الجامعة الأب طلال الهاشم، الذي هنأه بانتخابه، واضعا "كل امكانات الجامعة بتصرفه لتطوير قطاع التربية في لبنان".وأشار الاب الهاشم الى "الدور الذي لعبته الرهبانيات اللبنانية في نشر التعليم في لبنان منذ القرن السابع عشر، لايمانها بأهمية التعليم والتربية".ونوه رئيس الجمهورية بما قامت به "جامعة الروح القدس وغيرها من الجامعات في لبنان، لمواصلة النهوض برسالتها وسط كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد"، مؤكدا للوفد، أن "ثروة لبنان الحقيقية هي الثروة البشرية التي تصقلها الجامعات بالعلم والمعارف".وزار قصر بعبدا ايضا، تحسين خياط يرافقه نجله كريم وابنته كرما.