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لبنان

حريق كبير داخل معمل في منطقة المربعة في سهل القاع

Lebanon 24
26-02-2025 | 07:27
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اندلع حريق كبير في معمل لاقفاص البلاستيك في منطقة المربعة في سهل القاع.
 
 
وباشرت فرق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني العمل على إخماد الحريق.
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