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لبنان

الصحافي صائب دياب في ذمة الله

Lebanon 24
26-02-2025 | 09:43
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غيّب الموت الزميل صائب محمد موسى دياب.

عمل مديرا للأخبار في "تلفزيون لبنان" وسكرتيرا للتحرير في "الوكالة الوطنية للإعلام"، كما عمل في وسائل اعلامية عدة.

صُلّي على جثمانه اليوم، عقب صلاة العصر، ووري في الثرى في مقبرة الشهداء.
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تقبل التعازي يومي الثاني والثالث (الخميس والجمعة 27 و28 شباط) في مسجد الخاشقجي – قاعة البرغوت، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الخامسة بعد الظهر.

لبنان

تعازي ووفيات

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