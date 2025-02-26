قوى الأمن تُوقف أحد المطلوبين في رأس بيروت... إليكم ما يقوم به قرب المقاهي

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صدر عن المديريّة العامّــــة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـــــة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي، لملاحقة وتوقيف المتورّطين بعمليّات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول نشاط أحد المروّجين، في محلّة رأس بيروت بالقرب من الملاهي.على إثر ذلك، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الاستعلاميّة والميدانيّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:ر. م. (من مواليد عام 1987، لبناني)بتاريخ 24-2-٢٠٢٥ وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة من توقيفه في محلة رأس بيروت، على متن سيّارة نوع “هيونداي” لون فضي.بتفتيشه والسيارة، عُثِرَ على كمية من المخدّرات المعدَّة للترويج على الشكل التالي:– /23/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /112/غ./5/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنتها حوالي /25/غ.حبوب مخدّرة.قطعة من حشيشة الكيف.مسدّس حربي مع ممشط و/4/ طلقات عيار /9/ملم، وممشط كلاشينكوف مع /36/ طلقة وسترة واقية.مبلغ مالي.أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.