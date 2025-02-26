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لبنان

شهيدان في غارة القصر - الهرمل... هذه هويّتهما

Lebanon 24
26-02-2025 | 10:08
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استشهد شخصان في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة على طريق القصر- الهرمل.
 
 
وعلم "لبنان 24" أنّ الشهيدين هما: مهران ناصر الدين وأبو عبدو المسمار.
 
 
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