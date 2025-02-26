بالصور... تعميم إلى كافة الوزارات والإدارات العامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التعميم رقم 7/2025، إلى كافة الوزارات والإدارات العامة بشأن إعداد النصوص التطبيقيّة والتنظيميّة لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ.

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