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لبنان

وزير الصحة أوضح آلية الحصول على بطاقات شهادة التلقيح لموسم الحج المقبل

Lebanon 24
26-02-2025 | 10:25
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توجه وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء أوضح فيه آلية الحصول على بطاقات شهادة التلقيح لموسم الحج المقبل.

ولفت الدكتور ناصر الدين إلى أن" لقاحي الإنفلونزا والكورونا الموصى بهما يمكن أخذهما مجانًا في مراكز الرعاية الصحية الأولية والحصول على إفادة بذلك.
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أما بالنسبة للقاح الحمى الشوكية الإلزامي لجميع المسافرين، فهو غير موجود في مراكز الرعاية ولكنه متوافر في الصيدليات اللبنانية. لذلك، على الراغبين بالحج التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد أن يقوموا بشراء لقاح الحمى الشوكية من الصيدليات، وأخذه في أقرب مركز للرعاية من مكان سكن الراغب بالحج للحصول على شهادة التلقيح المناسبة. عندها يكون الحجاج قد حصلوا على جميع الافادات المطلوبة مصدقة من مراكز الرعاية الصحية الأولية". 

إطلعوا على عناوين مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية هنا
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