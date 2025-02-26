وزيرة التربية تمنت عدم الإتصال بها شخصياً... ورقمان لأصحاب المراجعات والشكاوى

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دعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، أصحاب المراجعات والشكاوى الموجهة إلى مكتب الوزير حصرا ، إلى التواصل على أحد الرقمين : 01772002 أو 01772888 من التاسعة صباحا حتى الثالثة من بعد الظهر ، حرصا منها على خدمتهم.وتمنت الوزيرة عدم الإتصال وإرسال الرسائل على هاتفها الشخصي ، لعدم تمكنها من الإجابة على اتصالاتهم بسبب كثافتها وضغط العمل .