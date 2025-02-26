Advertisement

لبنان

بدر: سنواكب عمل الحكومة ولكننا لن نمنحها الثقة

Lebanon 24
26-02-2025 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1326297-638761912282017201.jpeg
Doc-P-1326297-638761912282017201.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
أكد النائب نبيل بدر في كلمة خلال الجسلة المسائية لمناقشة البيان الوزاري، أن ما كان يطمح إليه لم يتحقق، قائلاً: "هنيئاً لنا حكومة الأحزاب التي حكمتها المحاصصات السياسية وخضعت لمعادلات التهويل، في حين أن تشكيلها تم من خلال الاستنسابية."  
Advertisement

كما أشار بدر إلى أن بيروت أثبتت أنها أكبر من الانقسامات خلال الحرب الأخيرة، مؤكداً أنه لا يمكن اختصارها بشخص واحد. وأضاف أنه كان سيكون من أوائل الداعمين للحكومة لو اعتمدت آلية مختلفة في التأليف وفرضت نفسها بعيداً عن هيمنة الطبقة الحاكمة.

وتطرق بدر أيضاً إلى الوضع الحالي قائلاً: "إن ثقة الناس بالسلطة تكاد تكون معدومة، واللبنانيون يريدون حكومة تتحدث بخطاب واضح وتواجه التحديات بشجاعة." 

وفيما يتعلق بحقوق المودعين، شدد بدر على أن "حماية حقوق المودعين ليست منة من أحد، فهي واجب قانوني على الحكومة." وأضاف أن "هذه الحقوق هي بالأساس محفوظة بموجب القانون، وعلى الحكومة إعادتها لأصحابها كاملة دون أي انتقاص أو تلاعب."

وفي ختام مداخلته، قال بدر: "سنواكب عمل الحكومة ولكننا لن نمنحها الثقة"، مشدداً على أن "الشعب اللبناني والمجتمع الدولي يحتاجان إلى إنجازات ملموسة لإعادة الثقة، ونحن نريد حكومة قادرة على تحقيق ذلك."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2025-02-26
13:12 | 2025-02-26
12:54 | 2025-02-26
12:51 | 2025-02-26
12:37 | 2025-02-26
12:34 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24