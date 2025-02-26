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لبنان
بدر: سنواكب عمل الحكومة ولكننا لن نمنحها الثقة
Lebanon 24
26-02-2025
|
11:22
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أكد النائب نبيل بدر في كلمة خلال الجسلة المسائية لمناقشة البيان الوزاري، أن ما كان يطمح إليه لم يتحقق، قائلاً: "هنيئاً لنا حكومة الأحزاب التي حكمتها المحاصصات السياسية وخضعت لمعادلات التهويل، في حين أن تشكيلها تم من خلال الاستنسابية."
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كما أشار بدر إلى أن بيروت أثبتت أنها أكبر من الانقسامات خلال الحرب الأخيرة، مؤكداً أنه لا يمكن اختصارها بشخص واحد. وأضاف أنه كان سيكون من أوائل الداعمين للحكومة لو اعتمدت آلية مختلفة في التأليف وفرضت نفسها بعيداً عن هيمنة الطبقة الحاكمة.
وتطرق بدر أيضاً إلى الوضع الحالي قائلاً: "إن ثقة الناس بالسلطة تكاد تكون معدومة، واللبنانيون يريدون حكومة تتحدث بخطاب واضح وتواجه التحديات بشجاعة."
وفيما يتعلق بحقوق المودعين، شدد بدر على أن "حماية حقوق المودعين ليست منة من أحد، فهي واجب قانوني على الحكومة." وأضاف أن "هذه الحقوق هي بالأساس محفوظة بموجب القانون، وعلى الحكومة إعادتها لأصحابها كاملة دون أي انتقاص أو تلاعب."
وفي ختام مداخلته، قال بدر: "سنواكب عمل الحكومة ولكننا لن نمنحها الثقة"، مشدداً على أن "الشعب اللبناني والمجتمع الدولي يحتاجان إلى إنجازات ملموسة لإعادة الثقة، ونحن نريد حكومة قادرة على تحقيق ذلك."
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