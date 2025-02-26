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لبنان

الصمد: نمنح الثقة للحكومة وندعو للإصلاح والتضامن الوطني

Lebanon 24
26-02-2025 | 11:30
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أعلن النائب جهاد الصمد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنه يمنح شخص نواف سلام ثقته، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة المصارف تمهيداً للنهوض الاقتصادي في لبنان. كما أشار إلى أن القضاء في لبنان "كله ليس بخير"، مؤكداً أن أي دولة حديثة يجب أن تعتمد قانون انتخابات قانوني وعصري.
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وفيما يتعلق بالإصلاحات، أكد الصمد أن الإصلاح المالي والنقدي لا يمكن أن يتحقق من دون إصلاح سياسي. وأضاف أنه سيتم منح الثقة للحكومة من قبل كتلة نوابه، مؤكدًا أنهم سيسعون لتسهيل عملها.

وأشار الصمد أيضاً إلى أن عملية إعادة الإعمار في لبنان تحتاج إلى حشد الدعم العربي والدولي. وفي سياق آخر، ودعا إلى ضرورة التضامن الوطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "تحرير الأرض والأسرى وإعادة الإعمار لا يكون إلا من خلال وحدة وطنية."
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