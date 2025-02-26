"إسرائيل تقصف".. نداء من نائب إلى بري

علق النائب إيهاب حمادة، على الاعتداء الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة الهرمل، وقال إن "تمادي العدو في اعتدائه على كل عناوين السيادة في لبنان وآخرها في الهرمل، يضعنا جميعاً أمام واقع جديد يحاول العدو فرضه، يتلخص بِتجاوزه كل الخطوط واستباحته كل الجغرافيا، مُمعناً في استهداف المواطنين اللبنانيين جنوباً وبقاعاً وشمالاً وعاصمة، على مرأى ومسمع مِمن يجهد في إقناعنا بحرصه على السيادة، في الوقت الذي لا نَسمع فيه موقفاً أو سلوكاً يتناسب مع هذا الحرص".
وتوجه حمادة لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "إننا إذ نُطالب الدولة باتخاذ الموقف الواضح من هذه الاعتداءات، ومن الرعاة الرسميين للتفاهم غير المباشر، ونُؤكد أن مخططات العدو لن تمر وأن لبناننا العزيز لن يكون إلا وطناً مصوناً بقوته لا بضعفه، وأن الدماء المباركة للشهداء ستثمر دائماً ثباتاً وانتصاراً".