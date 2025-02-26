Advertisement

لبنان

"إسرائيل تقصف".. نداء من نائب إلى بري

Lebanon 24
26-02-2025 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1326355-638761947378416340.jpg
Doc-P-1326355-638761947378416340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علق النائب إيهاب حمادة، على الاعتداء الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة الهرمل، وقال إن "تمادي العدو في اعتدائه على كل عناوين السيادة في لبنان وآخرها في الهرمل، يضعنا جميعاً أمام ‏واقع جديد يحاول العدو فرضه، يتلخص بِتجاوزه كل الخطوط واستباحته كل الجغرافيا، مُمعناً في ‏استهداف المواطنين اللبنانيين جنوباً وبقاعاً وشمالاً وعاصمة، على مرأى ومسمع مِمن يجهد في إقناعنا ‏بحرصه على السيادة، في الوقت الذي لا نَسمع فيه موقفاً أو سلوكاً يتناسب مع هذا الحرص". 
Advertisement
 
وتوجه حمادة لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "إننا إذ نُطالب ‏الدولة باتخاذ الموقف الواضح من هذه الاعتداءات، ومن الرعاة الرسميين للتفاهم غير المباشر، ونُؤكد أن ‏مخططات العدو لن تمر وأن لبناننا العزيز لن يكون إلا وطناً مصوناً بقوته لا بضعفه، وأن الدماء المباركة ‏للشهداء ستثمر دائماً ثباتاً وانتصاراً".‏
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:37 | 2025-02-26
15:25 | 2025-02-26
15:16 | 2025-02-26
14:22 | 2025-02-26
14:11 | 2025-02-26
13:49 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24