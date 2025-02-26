"إسرائيل تقصف".. نداء من نائب إلى بري

علق النائب إيهاب حمادة، على الاعتداء الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة الهرمل، وقال إن "تمادي العدو في اعتدائه على كل عناوين السيادة في لبنان وآخرها في الهرمل، يضعنا جميعاً أمام ‏واقع جديد يحاول العدو فرضه، يتلخص بِتجاوزه كل الخطوط واستباحته كل الجغرافيا، مُمعناً في ‏استهداف المواطنين اللبنانيين جنوباً وبقاعاً وشمالاً وعاصمة، على مرأى ومسمع مِمن يجهد في إقناعنا ‏بحرصه على السيادة، في الوقت الذي لا نَسمع فيه موقفاً أو سلوكاً يتناسب مع هذا الحرص".

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وتوجه حمادة لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "إننا إذ نُطالب ‏الدولة باتخاذ الموقف الواضح من هذه الاعتداءات، ومن الرعاة الرسميين للتفاهم غير المباشر، ونُؤكد أن ‏مخططات العدو لن تمر وأن لبناننا العزيز لن يكون إلا وطناً مصوناً بقوته لا بضعفه، وأن الدماء المباركة ‏للشهداء ستثمر دائماً ثباتاً وانتصاراً".‏