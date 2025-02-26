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لبنان

هذا ما يجري على طريق المطار.. تجنبوا المرور!

Lebanon 24
26-02-2025 | 12:34
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يشهد أوتوستراد المطار زحمة سير خانقة بفعل تسلق حافلة للركاب على القاطع الإسمنتيّ.
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية لتسهيل عملية السير والعمل على رفع الحافلة من المكان.
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