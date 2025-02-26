هذا ما يجري على طريق المطار.. تجنبوا المرور!

يشهد أوتوستراد المطار زحمة سير خانقة بفعل تسلق حافلة للركاب على القاطع الإسمنتيّ.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية لتسهيل عملية السير والعمل على رفع الحافلة من المكان.