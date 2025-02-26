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لبنان

بوشكيان: منحنا الحكومة الثقة ونتمنى لها النجاح في إنقاذ لبنان

Lebanon 24
26-02-2025 | 12:37
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أعلن النائب جورج بوشكيان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، منحه الثقة للحكومة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها.
 
وأكد أهمية العمل المشترك بين النواب والحكومة لتحقيق أهداف لبنان في الإصلاح والتنمية. كما شدد على ضرورة ترشيق الإدارة العامة والمؤسسات وتوزيع المراكز الإدارية بشكل عادل وشفاف، مؤكدًا على أهمية تطوير البنية التحتية، خاصة من خلال إعادة تفعيل سكة الحديد وتوسيع طريق ضهر البيدر الدولية.
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وأضاف بوشكيان أن لبنان يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك التضحيات التي قدمها المواطنون نتيجة العدوان الإسرائيلي، داعيًا الجميع للعمل من أجل وحدة اللبنانيين وإنقاذ البلاد.
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