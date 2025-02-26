حمدان: منحنا الحكومة الثقة ونطالب بتحقيق الوعود والإصلاح

أعلن النائب فراس حمدان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، منح الثقة للحكومة، مشددًا على ضرورة أن تتحول الوعود إلى أفعال.



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كما وجه تحية لأهل الجنوب والشهداء والنازحين، إضافة إلى الجيش وشهدائه. وأكد أن معركة الإصلاح ما زالت في بداياتها، مطالبًا بخطة شفافة ومحددة لإعادة الإعمار وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.



وأشار إلى ضرورة إقرار قانون يُنصف المتقاعدين وسلسلة رتب ورواتب جديدة، ودعم الموظفين والجيش. كما دعا إلى إعفاء سكان القرى الحدودية في الجنوب من فواتير الاتصالات والكهرباء. وأكد حمدان أهمية الإقلاع عن لغة التخوين ورمي التهم بين اللبنانيين الذين أثبتوا وطنيتهم خلال الحرب الأخيرة.كما وجه تحية لأهل الجنوب والشهداء والنازحين، إضافة إلى الجيش وشهدائه. وأكد أن معركة الإصلاح ما زالت في بداياتها، مطالبًا بخطة شفافة ومحددة لإعادة الإعمار وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.وأشار إلى ضرورة إقرار قانون يُنصف المتقاعدين وسلسلة رتب ورواتب جديدة، ودعم الموظفين والجيش. كما دعا إلى إعفاء سكان القرى الحدودية في الجنوب من فواتير الاتصالات والكهرباء.

وفي ختام حديثه، شدد حمدان على ضرورة إجراء تدقيق جنائي، مؤكدًا أن أموال المودعين مقدسة.