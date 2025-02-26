مفاجأة عن تشييع نصرالله.. هذا ما كانت تبحثه إسرائيل

كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته هيرتسي هاليفي أنَّ "الجيش الإسرائيلي كان يدرس شن هجوم على تشييع أمين عام "حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله يوم 23 شباط الجاري في بيروت.

Advertisement

كلام هاليفي جاء هذا الأسبوع خلال لقاء عقده مع طلاب فرقة المشاة الأولى الإسرائيليية بحضور مدنيين.

وألمح هاليفي إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يحسم أمره بتنفيذ هجوم على تشييع نصرالله، علماً أن الطائرات الإسرائيلية كانت تحلق فوق بيروت.

وخلال فترة التشييع، جابت 4 طائرات حربية سماء بيروت على علو منخفض، وقد مرت بشكل مباشر فوق المدينة الرياضية التي أقيم فيها تشييع نصرالله والأمين العام السابق لحزب الله السيد هاشم صفي الدين.

ورغم ذلك، فإنَّ التشييع استمر ولم يتوقف وبقيت المراسم على حالها رغم التحليق المكثف للطائرات.