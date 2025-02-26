"كلمة" تكشف عدد نواب باسيل!

بالإضافة إلى النائبة سينتيا زرازير، تبين أن النواب الذين حجبوا الثقة عن حكومة الرئيس نواف سلام ينتمون جميعاً إلى كتلة "لبنان القوي"، وتبين أن عددهم 11 فقط.

وبذلك، بات واضحاً أن حجم كتلة "التيار الوطني الحر" تراجعت إلى العدد المذكور ما يسلبها أحقية استخدام عبارة "أكبر كتلة نيابية" في البرلمان.