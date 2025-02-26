من العسكريين.. نداءٌ ينتظر الإجابة

خلال متابعته جلسات منح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام خلال يوم الثلاثاء والأربعاء، انتظر المتقاعد أحمد. ه. صدور وعودٍ قاطعة بزيادة الرواتب للعسكريين والمتقاعدين والموظفين، لكن ذلك لم يحصل بينما تم الإكتفاء بإسداء تمنيات أبرزها النواب وتطرق إليها سلام.

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في الواقع، يُعتبر العسكري المتقاعد من الجيش من الذين ينتظرون الزيادات المالية لاسيما بعدما بلغت رواتبهم الـ290 دولاراً شهرياً، ويقول: "رواتبنا ليست عادلة على الإطلاق، كما أنها لا تفي تعب العسكري وجهوده طيلة سنوات طويلة".

ما قالهُ المتقاعد أيده أحد العسكريين في الخدمة الفعلية، إذ قال لـ"لبنان24": "راتبي لا يتجاوز الـ320 دولاراً لقاء خدمتي في قوى الأمن.. يومياً، أذهب إلى العمل والراتب لا يكفيني.. الواقع الذي نعيشه صعب جداً ونأمل بإنعاشنا وزيادة رواتبنا".

يؤكد العسكري أن الأمن هو أمانة لا تنازل عنها، وقال: "كلنا أمل بأن تحمل الأيام المقبلة تغييراً ما على صعيدنا، فأوضاعنا ليست سهلة، ونتمنى أن يتم إقرار زيادات منطقية ومنصفة لنا تساهم في إنقاذ أحوالنا".

هل من زيادات قريباً؟

لا يبدو في الوقت الراهن أن مسألة الزيادات ستقر قريباً، لكن مصادر وزارية تقول إنَّ المسألة قيد الدرس وهي أولوية.

أما على صعيد القطاع الخاص، فتكشف المصادر أنَّه لا زيادات خلال الأشهر القليلة المُقبلة، موضحة أنّ المساعي لتحسين أوضاع الأجور والعمال قائمة مستمرة بين مختلف الجهات للوصول إلى مستوى جيد من الرواتب يلبي تطلعات المواطنين والموظفين.