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لبنان

داخل منزل لبنانيّ.. شاهدوا ماذا كتب جندي إسرائيليّ

Lebanon 24
26-02-2025 | 16:13
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة قيل إنها من منزل في بلدة الخيام، وقد كُتب على أحد جدرانه من قبل جندي في الجيش الإسرائيلي عبارات غزة، لبنان وسوريا.
 
ووفقاً للصورة، فقد وضع الجندي الإسرائيلي على عبارتي غزة ولبنان إشارة "إكس"، وذلك في دلالة إلى أن إسرائيل أنجزت عملياتها في لبنان وغزة فيما يُنتظر أن تنفذ عمليات في سوريا.
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وكما تُظهر الصورة، فقد جرى إقران كلمة سوريا بـ"علامة استفهام"، ما يشير إلى أنَّ تاريخ كتابة الكلمات على الحائط سبقت التوغل الإسرائيلي في سوريا خلال شهر كانون الأول الماضي.
 
 

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