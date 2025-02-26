عون في مصر الثلاثاء ويراهن على دعم سعودي فاعل

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وشدّد الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا بحضور وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي، وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الذي زار أيضاً الرئيس نبيه بري، على أن التحديات كبيرة ومتلازمة وتحتاج الى موقف عربي موحّد لمواجهتها نأمل أن يصدر عن القمة العربية غير العادية الأسبوع المقبل في القاهرة. واعتبر أن توافر الإرادة الموحّدة كفيل بجعل الموقف العربي صلباً وقادراً على التأثير في مجرى الأحداث المترابطة.وكتبت" اللواء": أكدت مصادر سياسية أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى المملكة العربية السعودية محطة أساسية في زياراته الخارجية والتي تؤشر إلى تأكيد عمق العلاقات بين البلدين. ولفتت إلى أن اللقاء المرتقب عقده بين الرئيس عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد الافطار الرمضاني سيتناول جملة ملفات تهم البلدين وسط تأكيد سعودي على اهمية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الثقة بلبنان وأهمية تطبيق القرارات الدولية، مشيرة إلى أن النتائج التي ستخرج بها الزيارة ستكون أكثر من المتوقع لاسيما ان المملكة تنظر بتفاؤل إلى عهد رئيس الجمهورية وليس مستبعدا بالتالي أن يتم الإعلان عن إجراءات سعودية تتصل بسير العلاقات بين البلدين، وهو أمر مناط بالقيادة في المملكة على أن تستتبع ذلك زيارات لموفدين سعوديين.وقالت المصادر أن هذه الزيارة ترسم واقعا جديدا في التعاطي مع البلدين ولن بغيب عنها موضوع الجنوب.وفي المعلومات، فإن الرئيس جوزف عون سيطلب من القيادة السعودية رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان لما في هذه الخطوة من مردود ايجابي على القطاعات السياسية والاقتصادية.ومن المملكة العربية السعودية ينتقل الى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية غير العادية لسان الوضع في فلسطين وستكون لرئيس الجمهورية الأطلالة في أولى المؤتمرات الخارجية وتحضر في كلمته المقاربة اللبنانية الملف الفلسطيني.وكتبت" الديار": ويتجه الرئيس عون الى المملكة العربية السعودية الاثنين بعدما أعد جيدا للزيارة محاولا ان يعود منها بما يشكل دفعا اضافيا لعهده سواء عبر قرار سعودي يسمح للسعوديين بالتوجه الى لبنان مجددا او عبر توقيع اتفاقيات تعطي زخما فُقد منذ سنوات للعلاقات بين البلدين او حتى عبر مساعدات طارئة للجيش كي يواصل انتشاره جنوبي الليطاني.وبعد الرياض، يتجه عون مباشرة الى القاهرة حيث يشارك في القمة العربية الطارئة لبحث الوضع الفلسطيني. ولا شك انه سيدفع كي تلحظ قرارات القمة اعتراضا عربيا كبيرا على انقلاب اسرائيل على اتفاق وقف النار ومواصلتها احتلال مواقع حدودية داخل لبنان.