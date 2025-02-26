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لبنان

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
26-02-2025 | 23:25
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أفادت غرفة التحكم المروري عن أن عدا من الطرقات الجبلية لا تزال مقطوعة بسبب الثلوج.
 
وأشارت إلى أن الطرقات المقطوعة هي:
 
- عيناتا - الارز 
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- كفرذبيان حدث-بعلبك
- العاقورة  حدث-بعلبك
-الهرمل سير-الضنية
- الهرمل القبيات
- معاصر-الشوف كفريا
- تنورين-الفوقا  حدث-الجبة
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