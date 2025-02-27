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لبنان

إجراء الانتخابات مرتبط بإعادة الاعمار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2025 | 01:15
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رغم تأكيدِ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار  إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها المقرر خلال شهر أيار المُقبل، إلا أنه ثمة حديث خفي عن وجود طرحٍ غير مبتوت به لتأجيل الاستحقاق لغاية شهر أيلول المقبل.
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وفي حال تم البحث بهذا الطرح الذي لم يتم حسمهُ أو الأخذ به، فإنّ التأجيل سيكونُ تقنياً لا أكثر ريثما تكون الإستعدادات قد تمّت واللوائح تحضّرت، لاسيما أنّ الكثير من المناطق لم تشهد حتى الآن على "حماوة انتخابية" إطلاقاً.
وقال مصدر نيابي إن الانتخابات  قد تتأجل من جديد، بسبب الدمار الكبير في المناطق الجنوبية.
ولفت المصدر إلى أن "الثنائي الشيعي" كان يعارض إجراء الانتخابات البلدية في ظل الحرب، وهناك ترقب لموقف جديد منه، لمعرفة ما اذا كان مستعدا للاستحقاق أم أنه يتمنى تأجيله من جديد ريثما يتم إعمار البلدات المدمرة.
وأشار المصدر النيابي إلى أن اعتماد "الميغاسنتر" قد يسهل على المواطنين الجنوبيين عملية الاقتراع.
في المقابل، افاد مصدر مطلع ان نقاشا يدور  في أروقة قيادتي حركة "أمل" و"حزب الله" محوره المطالبة باستثناء 37 بلدة في المنطقة الحدودية من الانتخابات البلدية والإبقاء على مجالسها الحالية باعتبار أن ناخبيها ليسوا في وضع يمكنهم من المشاركة في هذه العملية، وفق ما يقول المصدر.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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