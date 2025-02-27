"اقتحام إسرائيل" من لبنان.. هل ما زال وارداً؟

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شرحت مصادر معنية بالشأن العسكريّ تفاصيل ميدانية مرتبطة ببقاء إسرائيل على التلال الـ5 في جنوب لبنان.وتقول المصادر إنّ تلك التلال تعتبرُ "حاسمة" من ناحية الإسناد الناري في حال قرر "حزب الله" شنّ هجوم بري جديد باتجاه إسرائيل، موضحة أنّ التمركز العسكري على رأس تلك التلال يشير إلى مخاوف من إمكانية حصول مثل هذا الهجوم مستقبلاً، وأضافت: "لو انتفى تهديد الحزب لما كانت إسرائيل بقيت ولكانت سلّمت قوات اليونيفيل والجيش اللبناني مهمة السيطرة على تلك التلال المُشرفة جُغرافياً على المستوطنات الإسرائيلية".واعتبرت المصادر أن هذه التلال الـ5 تشكل نقطة ركيزة أساسية لـ"حزب الله" لتنفيذ خطة اقتحام الجليل التي تحدّث عنها خلال السنوات الماضية، موضحة أنَّ إسرائيل لا تستفيد إستخباراتياً من هذه النقاط بقدر ما تعتبرها "حائط صدّ" داخل لبنان وخط دفاعٍ ثانٍ لها متقدّم.