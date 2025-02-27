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لبنان

إحذروا.. طريقة جديدة للسرقة في لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2025 | 01:45
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تعاني منطقة المنصورية ـ المتن في الآونة الأخيرة من سلسلة سرقات تحصل بطريقة شبه يومية، فكل يوم يستفيق الأهالي على سرقة جديدة تطال السيارات والمنازل والمحال التجارية.
ويُشير الأهالي إلى أسلوب جديد يعتمده السارقون الذين "ليسوا من المنطقة"، حيث يعمدون إلى قرع الانترفون في مداخل المباني بحجة انهم من شركة إحصاءات أو جمعيات دينية ويعرّفون عن أنفسهم بأسماء وهمية لكي يفتح سكان المبنى البوابة ما يُسهل عملية السرقة.
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ويُطالب أهالي المنطقة القوى الأمنية والبلدية بتسيير دوريات في الشوارع وخاصة ليلا للحد من السرقات التي زادت عن حدها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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